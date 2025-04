Leao, l’ex calciatore non ci sta: «In Italia siamo dei pazzi»

Condividi via email

Leao e le critiche, l’ex calciatore di Lazio e Napoli ha detto la sua sul numero 10 del Milan. Criticarlo è da pazzi!

Nel corso di 90° minuto su Rai 2, l’ex calciatore di Lazio e Napoli, Bruno Giordano, ha detto la sua su Rafael Leao, ritenendo folli le critiche mosse nei confronti del talento portoghese del Milan.

LE PAROLE – «Se in Italia discutiamo uno come Leao, siamo dei pazzi: è uno dei pochi giocatori del campionato che salta l’uomo e la differenza. Non possiamo pensare che faccia sempre gol tutte le partite, ma resta un giocatore di qualità e classe immensa».