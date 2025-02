Leao, attenti a Conceicao: dopo il calciomercato del Milan cambia qualcosa?

Condividi via email

Leao, cambia qualcosa per il numero 10 rossonero? Conceicao osserva in maniera attenta il fantasista portoghese

“Se non aiuta la squadra quando c’è da coprire, sono pronte le alternative”, così scrive La Gazzetta dello Sport su Rafael Leao. Il numero 10 del Milan sarebbe uno degli osservati speciali di Sergio Conceicao.

Il calciomercato invernale ha portato nuove opzioni sulle fasce come Joao Felix e Sottil, ma il portoghese resta ovviamente centrale nella formazione, ma ora dovrà fare i conti anche con la concorrenza. Quindi è chiamato ad aiutare la squadra in fase di non possesso.