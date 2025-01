Leao sulla corsa Champions: «C'è da lottare! Appena tornati, Conceicao ci ha detto che...»

Leao, esterno del Milan, ha commentato il successo in Supercoppa Italiana e non solo intervistato dalla Gazzetta dello Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Rafael Leao, esterno del Milan, ha dichiarato:

CORSA CHAMPIONS – «Quando siamo tornati il mister ci ha parlato e ci ha detto di tenere i piedi per terra. Pensiamo partita dopo partita, ma io personalmente ho sentito una scossa nuova. Conceiçao ha già dimostrato di saper fare grandi cose: in carriera ha conquistato tanti trofei e lo ha già fatto anche con noi. Ha portato la sua esperienza e ora vogliamo continuare a vincere come si deve fare qui al Milan. Ci siamo rimessi a lavorare a testa bassa perché c’è da lottare per arrivare tra le prime quattro».