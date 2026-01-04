News
Leao centravanti: il nuovo “corto muso” di Allegri vale oro. Ecco quanti punti ha portato finora Rafa al Diavolo
Leao, il nuovo ruolo da centravanti sta valorizzando in maniera totale il portoghese: Rafa ha portato finora 9 punti ad Allegri
Il Milan si gode il primato solitario e, soprattutto, il ritorno al gol del suo uomo più rappresentativo. Come titola il Quotidiano Sportivo, Rafael Leão è tornato a prendersi la scena, decidendo la trasferta di Cagliari con una zampata che profuma di scudetto.
Leao, l’uomo dei 9 punti: i numeri di Rafa
Nonostante qualche stop fisico, l’impatto del portoghese su questo campionato 2025/26 è devastante in termini di punti pesanti. Leão è diventato il “risolutore” ufficiale di Massimiliano Allegri, portando in dote 9 punti “puliti” grazie a gol decisivi:
- Cagliari-Milan (0-1): Rientro dopo l’infortunio e gol vittoria al 50′.
- Milan-Lazio (1-0): Un’altra zampata nel secondo tempo per piegare i biancocelesti.
- Milan-Fiorentina (2-1): Una doppietta d’autore per ribaltare lo svantaggio iniziale firmato Gosens.
In totale, sono già 6 i gol in campionato (più uno in coppa) per il numero 10, realizzati nonostante le numerose partite saltate per infortunio.
La rivoluzione tattica: Leão “alla Mandzukic”?
Il segreto di questa rinascita sembra risiedere nel nuovo ruolo cucitogli addosso da Allegri. Il tecnico lo ha spostato dalla fascia al centro dell’attacco, ricevendone risposte entusiasmanti.
Giocando più vicino alla porta, Leão perde forse qualcosa in progressione pura ma guadagna in cinismo e presenza in area, diventando il terminale perfetto per i cross di Bartesaghi e le invenzioni di Modrić.