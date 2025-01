Leao, nuovo attacco di Cassano: «Tra Pioli e Conceicao deve solo ringraziare un’altra persona»

Leao, Antonio Cassano a ‘Viva el Futbol’ ancora contro il numero dieci rossonero. L’ex calciatore non le manda a dire

Antonio Cassano, nel corso di ‘Viva el Futbol’ è tornato a criticare per ‘ennesima volta Rafael Leao. Queste le sue parole sul numero 10 del Milan dopo il match di Champions League:

LE PAROLE – «Se Leao fosse un giocatore umile ed aiutasse gli altri, io potrei fare anche finta di niente quando sbaglia. La cosa che mi dà fastidio è che è presuntuoso e pensa di essere un fenomeno, cosa che non è. Non è un leader, guadagna tanti soldi e nelle partite importanti non è decisivo. Non Pioli e Conceicao, Leao deve ringraziare Mendes»