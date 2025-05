Leao questa sera non sarà a disposizione di mister Sergio Conceicao per Milan Bologna, senza di lui questi sono i risultati dei rossoneri

Rafael Leao salterà Milan-Bologna a causa di una squalifica rimediata nel precedente turno di Serie A. Il portoghese, diffidato, è stato infatti ammonito contro il Genoa. Per lui si tratterà della terza assenza stagionale. Nelle altre 33 gare, dall’inizio o come subentrante è stato sempre presente.

Le due partite in cui non è sceso in campo neanche per un minuto sono terminate così: Milan-Udinese 1-0 e Milan-Roma 1-1. Una vittoria ed un pareggio senza il numero 10 in campo.