Leao nel mirino dell’Arabia? Pellegatti: «Il Milan dovrebbe smentire la notizia: ecco perchè». Segui le ultimissime

Il futuro di Rafa Leao torna a essere al centro del dibattito mediatico. Recentemente ha fatto voce il possibile interessamento dell’Al Hilal per il numero dieci dei rossoneri. Sulla questione è intervenuto Carlo Pellegatti attraverso il suo canale YouTube.

PAROLE – «I colleghi della Gazzetta dello Sport sono sempre molto ben informati e soprattutto sono sempre molto in contatto con il management, con i vertici del management del Milan e quindi se escono con questo titolo indubbiamente hanno avuto notizie in questo senso. Non è una novità. Abbiamo già dato Leao come un giocatore che il Manchester United desidererebbe avere. La novità è che forse ci sono interessamenti da parte della AL Hilal. Tendenzialmente Leao non vorrebbe andare a giocare nel calcio arabo, dove c’è per esempio il suo compagno Theo Hernandez, dove c’è come allenatore fra gli altri anche Simone Inzaghi, ci sono insomma tanti giocatori importanti, ma vorrebbe rimanere in Europa. Non riesco a capire perché il Milan non smentisca la notizia dei colleghi della Gazzetta dello Sport perché mancano tre giornate. Leao non sarà certo contento di leggere queste cose».