Leao, addio al Milan in estate: arriva la rivelazione, sul suo contratto

Leao, arriva la notizia sul possibile addio del numero 10 del Milan in estate. Il suo contratto parla chiaro!

Nella giornata di oggi e non solo si è parlato di un Rafael Leao in bilico, uno dei nomi che senza Champions League può lasciare il Milan nel prossimo calciomercato estivo. In controtendenza va Fabio Ravezzani sul proprio account X.

IL POST – «Leao non è a rischio semplicemente perché con il contratto blindato che gli ha garantito Mendes, se ne va solo quando e dove vuole lui…».