Leao a Dazn: «Giroud è uno stimolo. Pioli si arrabbia quando…». Le parole del nuovo numero 10 sulla prossima stagione e non solo

Intervistato da DAZN, l’attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato ancora di stagione, obiettivi e compagni di squadra. Ecco le sue dichiarazioni:

LA NUOVA STAGIONE – «Sono sereno e consapevole di dover fare bene per aiutare la mia squadra. L’obiettivo è raggiungere l’obiettivo che non è stato raggiunto nell’ultima stagione»

LA NUMERO 10 – «Qui lo hanno indossato tanti grandi giocatori come Seedorf e Rui Costa. Sento la responsabilità di portare i miei compagni a vincere qualcosa di importante»

GIROUD – «Mi dice che dopo che faccio un gol devo provare a farne un altro. Mi dice di non mollare mai, di chiedere sempre il pallone e di sfruttare le mie qualità. Tutti si aspettano tanto da me, è una cosa positiva per me. È uno stimolo»

PULISIC – «È molto bravo, è un giocatore importante che può alzare il nostro livello. Il Milan ha bisogno di giocatori così, capaci di fare la differenza con la loro qualità»

MALDINI – «Le nostre conversazioni riguardavano l’aspetto mentale, non quello tecnico. È un idolo, mi ha aiutato soprattutto da questo punto di vista».

OBIETTIVI PERSONALI – «Voglio segnare 20-25 gol in questa stagione, è il mio obiettivo. Dribbling e velocità sono le mie qualità, ma sono importanti anche i numeri. Pioli si arrabbia perchè segno poco di testa, stiamo lavorando anche su questo»

PALLONE D’ORO – «È un obiettivo personale che vorrei raggiungere. Sto lavorando per arrivarci»