Leao si prepara alle in Europa: il Milan può affidarsi al portoghese per scacciare la crisi Champions

Leao festeggia il prestigioso traguardo contro l’Atalanta nel momento più difficile per Allegri dopo i passi falsi contro Sassuolo e Udinese

Sarà un finale di stagione ancora tutto da vivere per il Milan di Massimiliano Allegri, impegnato in una corsa Champions che si è fatta improvvisamente in salita. L’ultimo periodo non è stato certamente di forma per il club rossonero: la doppia debacle contro Napoli e Udinese, unita allo scialbo pareggio contro la Juventus e alla recente sconfitta di Sassuolo, confermano le profonde difficoltà del gruppo. Dalla scarsa vena realizzativa ai cali di natura caratteriale e fisica, i problemi sembrano essersi accumulati proprio alla vigilia del match contro l’Atalanta, una sfida che domenica sera diventerà decisiva per le ambizioni stagionali.

Il traguardo storico di Rafael Leao

In questo clima di tensione per il risultato, la partita di San Siro rappresenterà un momento speciale per il giocatore. La prossima gara sarà infatti la 250ª presenza di Rafael Leao nei cinque grandi campionati europei. Dal suo esordio con la maglia del Lille nella stagione 2018/19, il talento portoghese ha collezionato numeri da assoluto protagonista, totalizzando finora 72 reti e 46 assist.

Un record di precocità in Europa

Il dato che impressiona maggiormente è la precocità del numero dieci rossonero: il portoghese, classe 1999, è infatti il più giovane tra i giocatori con almeno 70 gol segnati e 45 passaggi vincenti serviti nei top campionati europei a partire dal suo debutto. Nonostante le critiche ricevute per la mancanza di continuità nell’ultimo mese e mezzo, il Milan si affida proprio al suo uomo dei record per ritrovare quella vittoria che manca ormai da troppo tempo e blindare un posto nell’Europa che conta.