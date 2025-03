Le statistiche del Milan e le altre curiosità tra Serie A e Serie B

La sconfitta contro il Toro non ci voleva proprio per il Diavolo, perché con i 3 punti si sarebbe piazzato al sesto posto superando la Fiorentina, invece, attualmente le scommesse di Serie A in tempo reale con le quote aggiornate in streaming live, non mettono i Rossoneri tra le favorite per agguantare la top 4, che restituirebbe una qualificazione in Champions persa troppo presto, quest’anno.

Il Diavolo è più forte in casa che in trasferta, ma deve cambiare rotta

Le statistiche del Milan a San Siro sono buone, perché nei primi 13 match in casa ha messo a segno uno score di 6 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta, anche la differenza reti è buona, con 20 gol segnati e 9 reti subite, però manca lo slancio in trasferta. Fuori casa il Diavolo ha subito 5 sconfitte su 12, l’ultima è quella contro il Torino, che mette sempre di più a rischio la qualificazione Champions.

I gol segnati nelle prime 25 giornate sono 37 e il miglior bomber rossonero è l’olandese Reijnders con 8 gol e 2 assist. Pulisic resta un punto fermo della rosa con i suoi 6 gol e 6 assist, mentre Leao è il terzo miglior bomber della stagione con 5 gol e 5 assist.

Il Diavolo mantiene un equilibrio perfetto tra under e over, le prossime settimane saranno determinanti per comprendere il destino dell’armata rossonera, intanto, l’obiettivo è soltanto uno: cambiare rotta e cercare di vincerle tutte. Bologna, Fiorentina e Lazio sono le dirette concorrenti che il Diavolo dovrà battere per tentare la missione impossibile della top 4.

Il calendario Rossonero è tutt’altro che semplice, perché molte sono le big che dovrà ancora incontrare e la semifinale di Coppa Italia prevede scintille: con un derby o contro le Aquile di Baroni.

Inter, Napoli e Atalanta in uno scontro al vertice imprevedibile

Nella tris di Serie A si alternano le due squadre con il miglior reparto offensivo del campionato (Inter e Atalanta) contro il club che possiede uno dei migliori reparti difensivi (il Napoli).

Lo scontro al vertice ha già mostrato diversi ribaltoni nelle quote delle favorite tra Inter e Napoli, ma lo stato di forma dell’ultimo mese mette la Dea al top delle statistiche parziali. Nei primi 26 match, le due Nerazzurre hanno segnato 59 reti a testa, mantenendo una media di oltre 2 gol per match.

Pisa, Sassuolo e Spezia vanno in orbita: destinazione Serie A

Le quote serie b con tutte le curiosità statistiche mostrano il dominio del Sassuolo con un attacco da 58 gol nei primi 27 match, mentre lo Spezia possiede la miglior difesa, con 19 gol incassati in questa abbondante parte del campionato.

Intanto, il Pisa di Pippo Inzaghi fa esordire il figlio di Gigi Buffon in attacco, cercando di non perdere troppi colpi per mantenere la vetta.

Il campionato di Serie B già sta mostrando le sue candidate per la Serie A, l’anno prossimo Sassuolo e Pisa si preparano a tornare nel calcio che conta per cercare di stupire.