Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola questa mattina

Le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di Oggi in edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport

La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principali quotidiani sportivi in Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto).

Ecco le prime pagine dei Quotidiani Sportivi di oggi in edicola questa mattina.

GAZZETTA- “Ronaldo ribalta Messi”. Così la rosea a centro pagina con l’immagine festante del portoghese in virtù del 3-0 della Juventus sul Barcellona.

CORSPORT- “Il Re è Cristiano”. Chiaro riferimento a Cristiano Ronaldo che nell’immagine scelta dal quotidiano bacia il pallone.

TUTTOSPORT- “Che Juve!” Anche in questo caso una dedica speciale al primo posto della Juventus in Champions, grazie al 3-0 sui catalani.