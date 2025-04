Lazio Parma 2-2: Baroni ringrazia Pedro, il Cagliari passa a Verona e avvicina la salvezza

Condividi via email

Lazio Parma 2-2: una doppietta di Pedro nel finale regala un punto insperato a Baroni. Il Cagliari passa a Verona e avvicina la salvezza

La Lazio si riporta a 6 punti sul Milan grazie al 2-2 di questa sera all’Olimpico ottenuto in rimonta contro il Parma. Una doppietta di Pedro nel finale regala un punto insperato a Baroni, grande rammarico per gli ospiti che erano andati in vantaggio grazie a due gol di Ondrejka.

Nell’altra gara importante successo del Cagliari che in trasferta batte 0-2 il Verona grazie alle reti di Pavoletti e Deiola.