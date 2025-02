Lazio Monza 5-1, goleada biancoceleste: vittoria pesantissima per il Cagliari. Le ultimissime notizie sul mondo del calcio

Pochi minuti fa si sono concluse la partite in programma delle 15:00 in Serie A. La Lazio allenata da Baroni ha sconfitto il Monza per 5-1 con un Castellanos scatenato (due assist e un gol), allungando dunque sul Milan per la corsa alla qualificazione per la prossima Champions League.

Il Cagliari, invece, ha sconfitto il Parma per 2-1 in questa delicatissima sfida salvezza.