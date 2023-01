Lazio Milan, rimandato Tonali: «Persa la bussola». Le pagelle dei quotidiani sportivi riservato al centrocampista rossonero

Ecco le pagelle dei quotidiani sportivi riservate a Sandro Tonali, rimandato per il match giocato dal Milan contro la Lazio.

Gazzetta dello Sport: 5 – «Stranamente in ritardo, quasi pigro, sul primo gol di Milinkovic. In difficoltà su tagli e alleggio della Lazio, arriva tardi anche su Felipe Anderson»

Corriere dello Sport: 5 – «Tredici palloni persi, persa anche la bussola. La Lazio ha impiegato poco per metterlo in trappola e non concedergli spazi e speranze»

Tuttosport: 5 – «Non copre sulla rete del vantaggio, fatica in troppe situazioni»