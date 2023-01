Lazio Milan, è il match di Sandro Tonali: l’anno scorso la corsa «colma di gloria». Il ricordo dello scorso anno in vista della sfida di martedì

Il Milan torna allo stadio Olimpico per la partita contro la Lazio: lo scorso anno è stata la sfida di Sandro Tonali, dove il gol ha portato i rossoneri verso la vittoria dello scudetto.

Questo scrive il sito ufficiale del club: «La girata di Giroud nel Derby o la zampata, sempre di Oli, a Napoli. La cavalcata di Theo contro l’Atalanta. Il gol di Leão contro la Fiorentina. Tutti momenti indelebili della corsa verso il 19° Scudetto rossonero. Nessuno, per drammaticità della situazione, probabilmente eguale al gol di Sandro Tonali all’Olimpico contro la Lazio. Un gol all’ultimo respiro, con un inserimento a premiare il grande lavoro di sacrificio di Ibrahimović, per una corsa colma di gloria verso una Curva Sud interamente popolata dai tifosi rossoneri in trasferta. Il momento in cui il sogno ha iniziato a prendere forma per davvero, il gol che ha idealmente lanciato l’esaltante volata finale di maggio, culminata nel pomeriggio di Reggio Emilia.»