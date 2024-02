Lazio Milan, Tomori torna a disposizione? Pioli SVELA TUTTO: ecco cos’ha detto il tecnico alla vigilia del match contro i biancocelesti

In vista della sfida di domani sera tra Lazio e Milan, Stefano Pioli ritrova ufficialmente Fikayo Tomori. Il difensore inglese, fermo ai box da tempo, non era stato convocato nell’ultimo match contro l’Atalanta ma, come riferisce Sky Sport, si è allenato con il resto della squadra a partire dallo scorso venerdì e ha terminato il suo percorso verso il pieno recupero della forma fisica. Domani è pronto a tornare tra i convocati, come confermato dallo stesso Pioli nella conferenza stampa di oggi.

TOMORI – «Sarà tra i convocati».

LA CONFERENZA STAMPA DI PIOLI ALLA VIGILIA DI LAZIO MILAN.