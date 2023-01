Verso Lazio Milan, previsti 40mila spettatori all’Olimpico: il numero tenderà a salire. All’Olimpico un numero che non si ferma

Per Lazio-Milan lo stadio Olimpico sembra voglia già sostenere le sue squadre in campo. Come riporta il Corriere dello Sport, fino a ieri erano prenotati 40.000 spettatori.

Lo stesso quotidiano riporta come questo numero tenderà a salire per i prossimi giorni: la partita è fissata per martedì sera, alle ore 20:45