Lazio Milan, Pioli ha le idee chiare in difesa: al centro giocano loro. Le ultime

Lazio-Milan, Stefano Pioli ha le idee chiare per quanto riguarda la difesa: al centro tocca a Gabbia in coppia con Thiaw

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Stefano Pioli ha sciolto i dubbi in vista della sfida di domani contro la Lazio all’Olimpico per quanto riguarda la difesa del Milan.

Davanti a Mike Maignan, la coppia difensiva sarà la stessa schierata domenica scorsa contro l’Atalanta, ovvero Gabbia-Thiaw. Altro turno di riposo per Simon Kjaer che dovrebbe poi tornare titolare nella sfida di Europa League contro lo Slavia Praga.