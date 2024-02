Lazio Milan, Pioli tiene aperto un unico ballottaggio: chi a destra? Potrebbe spuntarla lui

Lazio-Milan, Stefano Pioli tiene aperto un solo ballottaggio per la sfida di domani: chi come terzino destro?

Come riportato dal Corriere dello Sport, in vista della sfida di domani tra Lazio e Milan, gara importante per i rossoneri in ottica corsa alla prossima Champions League, Stefano Pioli tiene aperto un solo ballottaggio di formazione.

Il tecnico deve sciogliere le riserve per quanto riguarda il terzino destro: Calabria, rientrato contro l’Atalanta, spinge per avere una chance da titolare al posto di Alessandro Florenzi. Decisione solo poco prima del match.