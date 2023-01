Lazio Milan, pochi dubbi per Sarri: Luis Alberto parte titolare. Le scelte del tecnico biancoceleste per la sfida di martedì

Se Pioli ha ancora in mente alcuni aggiustamenti da fare e scelte da valutare per il Milan, per Sarri questo problema non c’è. Come riportato dal Corriere dello Sport, il tecnico toscano ha pochissimi dubbi di formazione.

Soprattutto a centrocampo Sarri è propenso a riconfermare il centrocampo di palleggio e tecnica formato da Milinkovic, Cataldi e Luis Alberto. Lo spagnolo vive il miglior momento alla Lazio sotto la gestione Sarri ed è quindi in netto vantaggio su Vecino e Basic. Sarri ha altre 24 ore per confermare i suoi propositi.