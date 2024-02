Lazio Milan, Sarri perde un titolare per il match: cosa filtra in vista del match di campionato contro i rossoneri

In vista della sfida della Lazio contro il Torino, Sarri non rischierà Zaccagni fuori per un infortunio all’alluce sinistro da metà gennaio. Il numero 20 biancoceleste non è stato quindi convocato per la trasferta, come riportato dall’Ansa.

Il primo marzo la Lazio sfiderà il Milan e Sarri rischia di non poter ancora puntare sull’esterno che nella scorsa stagione è stato uno dei migliori in quel ruolo.