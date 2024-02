Lazio Milan, i rossoneri preparano la trasferta: ecco quando si alleneranno e cosa succederà a Milanello. Le ultime dal report

Dall’ultimo report ufficiale dell’allenamento dei rossoneri è stato rivelato il programma della giornata di domani, mercoledì 28 febbraio.

Il Milan svolgerà un allenamento al mattino e poi i giocatori si fermeranno a Milanello anche per pranzo. Un altro modo per fare gruppo e per preparare la trasferta insidioso all’Olimpico contro la Lazio di venerdì sera.