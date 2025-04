Lazio Milan Primavera: risultato e tabellino del match. Come cambia la classifica

Condividi via email

Lazio Milan Primavera – Questo il risultato e il tabellino della gara giocata oggi. Ecco come cambia la classifica

Oggi pomeriggio alle ore 16:00 è andata in scena la sfida tra Lazio e Milan, valevole per la 35esima giornata del campionato Primavera 1. La gara è stata vinta per 0-2 dalla formazione di Guidi, decisive le reti di Paloschi al termine del primo tempo e di Liberali nella ripresa.

I rossoneri passano così al settimo posto in classifica a quota 55 punti, scavalcando proprio i biancocelesti che restano fermi a quota 54.