Lazio Milan, Pioli ritrova Krunic: sarà a disposizione martedì. Il giocatore bosniaco partirà con il resto della squadra in direzione Roma

Il Milan riparte in direzione Roma per la sfida contro la Lazio. Una sfida che ritrova anche un altro giocatore.

Secondo calciomercato.com, alla «seduta di allenamento ha preso parte Rade Krunic: il centrocampista bosniaco, fermo ai box da diverso tempo per un problema muscolare, si è allenato in gruppo e sarà a disposizione di Stefano Pioli per l’impegno di martedì sera all’Olimpico».