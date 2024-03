Lazio Milan, Pioli ha scelto il centrocampo: un titolare verso l’esclusione dal 1′. Le ultime verso il match dell’Olimpico

Manca sempre meno a Lazio-Milan e Pioli sembra aver sciolto gli ultimi dubbi formazione: chi avrà vinto il ballottaggio tra Adli e Reijnders?

Dal 1′ minuto dovrebbe giocare nuovamente il francese così come contro l’Atalanta in quanto l’olandese è diventato papà negli scorsi giorni e non è quindi al 100% della forma come annunciato da Pioli nella conferenza stampa di vigilia.