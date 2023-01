Lazio Milan, niente riposo per Giroud: partirà titolare all’Olimpico. Pioli non vuole rinunciare ai suoi fedelissimi

Si valutava un cambio di formazione in attacco per il Milan, ma Stefano Pioli non vuole rinunciare ai suoi titolari.

Per questo motivo, il tecnico rossonero si affiderà ancora Olivier Giroud: il suo riposo sarà slittato e sarà titolare contro la Lazio allo stadio Olimpico.