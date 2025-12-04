Connect with us

Lazio Milan, i retroscena: tutti gli episodi che non avete notato

Lazio Milan 0-0 LIVE: intervallo all'Olimpico

Coppa Italia, il Bologna supera in rimonta il Parma: il resoconto del match

Lazio Milan, i numeri in vista del match di Coppa Italia: i rossoneri non vincono all'Olimpico dal 2022

Moviola Lazio Milan: gli episodi dubbi del match

6 minuti ago

stadio-olimpico-roma-lazio

Lazio Milan: gli episodi curiosi che non avete notato dall’Olimpico nel match che vale l’ottavo di finale di Coppa Italia 2025-26. Retroscena

Lazio-Milan in chiave curiosità: tutti gli episodi che (forse) non avete notato durante il match dell’Olimpico valido per l’ottavo di Coppa Italia

21:03 – Si comincia dopo il minuto di silenzio in memoria di Nicola Pietrangeli

21:12 – Ritmi alti con tanti errori ma anche tanti spazi

21:27 – Prima vera chance per la Lazio: Basic ci prova ma calcia a lato

21:36 – Tantissimi errori del Milan sulla trequarti difensiva che hanno già regala to un paio di occasioni potenziali alla Lazio

21:43 – Un po’ di difficoltà per Jashari, manca molto la regia di Modric

21:49 – Finisce il primo tempo

