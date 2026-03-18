Lazio Milan, il film di Bordocam: la furia di Leao contro Pulisic e le urla di Allegri. Il crollo rossonero all’Olimpico

Lazio Milan, la puntata di Bordocam odierna svela tutti i retroscena della gara dell’Olimpico: tensione Leao-Pulisic

L’ultima puntata di Bordo Cam su DAZN ha svelato i retroscena carichi di tensione di Lazio-Milan, big match terminato 1-0 per i biancocelesti. Le immagini catturate a bordocampo offrono uno spaccato inedito della gestione di Max Allegri e del nervosismo esploso all’interno dello spogliatoio rossonero durante una serata storta all’Olimpico.

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Lazio Milan, il film di Bordocam

La serata del Milan inizia con le indicazioni di un leader carismatico come Luka Modric. Durante il riscaldamento, il croato ha cercato di guidare il giovane Ardon Jashari, schierato titolare al posto dello squalificato Rabiot: «Gioca semplice e tieni la posizione, non andare. Stiamo insieme, stiamo compatti». Tuttavia, l’equilibrio si rompe al 26′, quando Eriksen punisce un’incertezza di Estupinan. Allegri, dalla panchina, ha provato immediatamente a scuotere i suoi: «Calma, giochiamo, è ancora lunga», lamentandosi però poco dopo con Modric per l’assetto troppo sbilanciato: «Siamo tutti sopra la linea della palla e prendiamo le ripartenze. Ardon, tu e Luka fermi!».

Il momento di massima tensione arriva nel secondo tempo. Per due volte Christian Pulisic ignora lo scatto in profondità di Rafa Leao, scatenando l’ira del portoghese: «Cavolo fratello. Dentro, bro!». Anche Allegri esplode in panchina rivolgendosi allo staff: «Con questa lo mette in porta, oh! È già la seconda!». Al momento della sostituzione per far posto a Fullkrug e Nkunku, Leao non nasconde la frustrazione: esce lentamente scatenando il disappunto di Igli Tare in tribuna («”Ma guarda come va…”») e urla ad Allegri: «Deve passare la palla, mister!».

Una volta seduto in panchina, il numero 10 rossonero è un fiume in piena: calcia i parastinchi e sfoga tutto il suo malumore: «Gioca sempre da solo e nessuno dice niente, mamma mia… Sempre la stessa cosa».

Nonostante i tentativi di Maignan e dello stesso Allegri di calmarlo («Hai ragione, stai calmo»), il Milan non riesce a raddrizzare la gara, fallendo una ghiotta occasione per accorciare la classifica in un finale segnato dalla pioggia e dai rimpianti.