Lazio, il ds Fabiani: «Quarto posto? Altre squadre si sono rinforzate, ma io devo guardare una cosa»

Lazio, il direttore sportivo Angelo Fabiani in conferenza stampa ha commentato la lotta al quarto posto dopo il mercato di Juve e Milan

Il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, in conferenza stampa, ha parlato così della lotta al quarto posto dopo il calciomercato invernale.

QUARTO POSTO PIU’ COMPLESSO DOPO I RINFORZI DI JUVE E MILAN – «È una domanda difficile, alla 23esima giornata siamo in un’ottima posizione. Abbiamo iniziato un ciclo triennale, non si potrà valutare questo ciclo in pochi mesi ma in almeno tre anni. Oggi siamo soddisfatti di aver fatto alcune scelte, non erano semplici e ci stanno dando delle soddisfazioni. Mi auguro che questo avvio di campionato possa confermare tutto quello fatto fino ad oggi. Altre squadre si sono rinforzate, ma io devo guardare in casa Lazio. Se le altre sono ricorse in maniera massiccia sul mercato evidentemente non ha funzionato qualcosa».