Laxalt verso la Dinamo Mosca: c’è l’ok del giocatore uruguaiano

Laxalt verso la Dinamo Mosca. Il giocatore uruguaiano avrebbe dato il proprio consenso al trasferimento in terra russa

Laxalt verso la cessione: il Milan, oltre a lavorare sul mercato in entrata, starebbe operando anche su quello in uscita. Tra plusvalenze e incassi che potrebbero regalare ai rossoneri un conguaglio economico importante per effettuare ulteriori colpi.

Come riporta la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina il club di Via Aldo Rossi sarebbe ad un passo dal terzino uruguaiano, che avrebbe accettato l’offerta della Dinamo Mosca. Nei prossimi giorni possibile incontro tra l’agente del giocatore e la dirigenza milanista per chiudere l’affare.