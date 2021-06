Dalla Turchia – Laxalt alla Dinamo Mosca: affare in chiusura

Il destino di Diego Laxalt sarà lontano da Milanello anche per la prossima stagione. Secondo quanto riportato dalla stampa turca infatti, sul giocatore ci sarebbe la Dinamo Mosca.

Il club russo sarebbe in procinto di chiudere l’affare insieme al Diavolo. Sul giocatore ci sono, ricordiamo, gli interessi anche di Porto e Besiktas.

#DynamoMoscow are in talks to transfer Diego #Laxalt.

According to incoming information, Dynamo Moscow is about to finish the transfer.#Porto and #Besiktas also have interest in the player#AcMilan https://t.co/E33KtfrW16

— Ekrem Konur #TUR🇹🇷 (@Ekremkonur) June 8, 2021