Laxalt può tornare in Italia! Un club di Serie A sulle tracce dell’ex esterno del Milan: tutti gli aggiornamenti

Diego Laxalt potrebbe tornare a giocare in Serie A entro la fine di questa sessione di calciomercato. Come riportato da Sky Sport, infatti, ci sarebbe il Genoa sulle sue tracce.

Il Grifone, protagonista sin qui di un mercato ambizioso, starebbe pensando all’ex esterno del Milan oggi in forza in Russia alla Dinamo Mosca. Ci sarebbero già stati dei primi contatti tra le parti, con il giocatore disponibile a rientrare in Italia.