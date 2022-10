L’avvocato del Napoli su Allan: «Se ci sarà qualcosa da pignorare…». Ecco le sue parole

L’avvocato del Napoli, Mattia Grassani, ha parlato ai microfoni di Radio CRC sull’ammutinamento di alcuni giocatori azzurri che cu fu nel 2019, tra cui Allan. Ecco le sue parole:

«Il ricorso di Allan? Il tribunale del lavoro di Napoli ha certificato che quanto riportato, in merito alla multa, è tutto dimostrato e vero per questo ha respinto il ricorso. La domanda di Allan era nullità del lodo arbitrale, passando dai 170 mila a 0, e alla fine sono rimasti i 170 mila. Quella sera dentro lo spogliatoio ci furono comportamenti del tutto inappropriati, quello di Allan il più grave di tutti. Quello che emerso nell’arbitrato, in maniera approfondita dopo molti testimoni, è che c’è una spaccata insubordinazione collettiva capeggiata da Allan, che si fece portatore di una carica aggressiva e violenta contro il vice presidente Edo De Laurentiis. Il tribunale ha certificato che l’obiettivo di Allan era caricare fisicamente il vicepresidente, venne fermato dal direttore Giuntoli. C’è quella frase, veramente volgare e grave, che disprezza la società: devi dire a tuo padre che i 100 mila euro ve li potete mettere a quel posto».