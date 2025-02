Condividi via email

Lautaro Martinez rischia grosso, attenzione alla prova TV: nel post partita contro la Juventus è successo questo. Le ultimissime notizie

Ieri sera, all’Allianz Stadium, è andata in scena la super sfida tra l’Inter e la Juventus, entrambe battute dal Milan per la conquista della Supercoppa Italiana. La partita è stata vinta per 1-0 con la rete di Conceicao e, a fine partita, Lautaro Martinez si è lasciato andare a un gesto che sta facendo discutere.

A fine partite le telecamere l’hanno mostrato furibondo e si è fatto andare a dichiarazioni blasfeme: ora rischia anche la squalifica.