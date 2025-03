Lautaro Martinez stuzzica il Milan: «Gol più bello proprio contro di loro vi spiego il perché». Le ultimissime sui rossoneri

Il Milan affronterà l’Inter in Coppa Italia. Di seguito le parole di Lautaro in una recente intervista che ha infiammato gli animi.

IL GOL PIU BELLO- «Il gol più bello quello nella semifinale di Champions con il Milan per quello che significava la partita per tutti noi ed i tifosi, per portare l’Inter in finale. Ce ne sono sicuramente altri, ma questo rimarrà per sempre per ciò che significava per l’Inter, è stato un sogno riportare l’Inter in finale dopo tantissimi anni»