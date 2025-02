Condividi via email

Lautaro Martinez a rischio squalifica, ancora sotto accusa la presunta bestemmia: cosa filtra. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Due domeniche fa, all’Allianz Stadium, è andata in scena la super sfida tra l’Inter e la Juventus, entrambe battute dal Milan per la conquista della Supercoppa Italiana. La partita è stata vinta per 1-0 con la rete di Conceicao. A fine partita, Lautaro Martinez si è lasciato andare a un gesto che sta facendo discutere.

Il capitano dell’Inter potrebbe aver bestemmiato. Come riportato dal Messaggero la Procura Federale sta ancora indagando e potrebbe ancora essere squalificato.