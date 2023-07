Laurent a Milan TV: «Felice di essere arrivata qui, quest’anno vinciamo»

Emelyne Laurent, la nuova arrivata nel Milan Femminile, si è raccontata così, presentandosi ai suoi nuovi tifosi rossoneri

Intervenuta ai microfoni di Milan TV, la nuova arrivata del Milan Femminile, Emelyne Laurent, si è presentata così ai suoi nuovi tifosi. Le prime parole in rossonero per la calciatrice.

LE PAROLE – «Sono molto felice di essere arrivata al Milan. É una società storica e non vedo l’ora di cominciare. Il Milan da molti anni lotta per vincere lo Scudetto senza esserci riuscito. Secondo me c’è un ottimo progetto. Voglio farne parte e aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi. Sono rapida e molto veloce in campo. Ma ho anche una buona tecnica e preferisco giocare a destra. Nelle squadre in cui ho giocato negli ultimi anni l’ho fatto anche a sinistra e al centro, quindi sono diventata versatile. Il campionato italiano è più omogeneo di quello francese. Le squadre lottano e amano giocare, quindi il risultato non è mai scontato. Il nostro obiettivo è vincere il campionato e spero di segnare tante reti. Una ventina di gol sarebbe fantastico. Quest’anno vinceremo noi!».