Laudisa: «Per Ibrahimovic l’ingaggio è una questione di status»

Carlo Laudisa, noto giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato delle richieste economiche fatte da Zlatan Ibrahimovic al Milan: «Zlatan chiede un aumento di ingaggio notevole al Milan, che dal canto suo vuole tenerlo. Credo quindi che le parti si troveranno a metà strada. In questa vicenda c’è tutto l’orgoglio di Ibra, a cui quei soldi non servono: per lui è una questione di status» ha dichiarato Carlo Laudisa nel corso di un’intervista per la trasmissione radiofonica Tutti Convocati su Radio 24.