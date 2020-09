L’Atalanta saluta San Siro, Gewiss Stadium per la Champions

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, sui canali ufficiali del club ha parlato della situazione stadio per i nerazzurri

Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, sui canali ufficiali del club ha parlato della situazione stadio per i nerazzurri: «È a dir poco una grande soddisfazione, è un altro sogno che si realizza. Ci tenevamo tantissimo, il Gewiss Stadium, una volta eseguiti gli ulteriori lavori richiesti dalla UEFA, sarà a norma anche per giocare la Champions League. Fantastico. Dovremo accelerare per completare i lavori in atto – ha dichiarato Roberto Spagnolo, Direttore Operativo Atalanta B.C. e Coordinatore Unico dei Lavori per Atalanta Stadio – ed eseguire le implementazioni richieste dalla Uefa che riguardano le postazioni e gli impianti delle aree Media e l’integrazione delle Aree Hospitality per gli ospiti della UEFA».