Langella in esclusiva a Cagliari News 24: «Penso che non si possa che fare meglio. Stanno seguendo il gioco di Spalletti»

Antonio Langella ha rilasciato un’intervista in esclusiva a CagliariNews24. L’ex attaccante della formazione sarda, tra le varie domande, ha detto la sua anche sulla Nazionale italiana.

LE SUE PAROLE – «Penso che dopo l’ultimo Europeo non si possa fare che meglio, veniamo da una situazione imbarazzante per quello che è successo, è stata una cosa bruttissima. Gli ultimi anni sono stati bruttissimi dopo l’Europeo vinto con Mancini ed il periodo con Conte il quale è stato buonissimo. L’Italia è sempre stata una nazionale con ottimi giocatori e fuoriclasse, vedo che la squadra in questo momento è in ripresa, stanno seguendo benissimo anche il tipo di gioco che vuole Spalletti. L’Italia è sempre l’Italia, una squadra ricca di trofei e famosissima nel mondo; è una nazione che ha dato il meglio soprattutto nel calcio per cui dispiace vederla così negli ultimi anni. Penso che ci siano dei giovani validi e che dimostreranno tutto il loro valore anche in questa Nazionale di Spalletti. Siamo in netta ripresa, speriamo che tutto vada bene e che tutto ritorni come anni fa quando c’era paura di dover affrontare l’Italia!».

