L’allenatore di Dani Olmo: «Il giocatore andrà al Lipsia»

Brutta notizia per i tifosi milanisti. Dani Olmo, da molto tempo un obiettivo del Milan, si trasferirà al Lispia. A confermarlo è stato Nenad Bjelica, allenatore della Dinamo Zagabria, che in un’intervista al portale croato 24sata.hr ha spiegato: «Aveva offerte davvero buone, ha optato per il Lipsia. Crediamo che mostrerà tutto il suo meglio come fatto qui alla Dinamo. Ha salutato la squadra con emozione, ma è questa è la vita, si va avanti. Dovremo fare a meno di lui, gli auguriamo il meglio. Ha salutato i ragazzi, ha cercato di dire qualcosa ma non ci è riuscito, è stato difficile. Il Lipsia è un club ai vertici della Bundesliga, stanno crescendo anno dopo anno e giocano la Champions League».