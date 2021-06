La UEFA s’è desta: finalmente addio alla regola dei gol in trasferta

La UEFA programma finalmente la svolta in tutte le competizioni europee abolendo l’ormai antiquata regola dei gol in trasferta

La UEFA programma finalmente la svolta in tutte le competizioni europee abolendo l’ormai antiquata regola dei gol in trasferta. Dunque, addio regola dei gol in trasferta: il comunicato della UEFA sancisce la fine di un’era che resisteva ormai dal lontanissimo 1965. In un mondo del calcio radicalmente cambiato negli ultimi 50 anni, la svolta era nell’aria dopo che nelle stagioni più recenti gran parte degli addetti ai lavori aveva mosso critiche sull’argomento.

Un addio spiegato da Ceferin con il desiderio di evitare eccessivi tatticismi da parte delle squadre di casa, spesso troppo guardinghe. Ma anche inevitabile considerando come, per esempio, la regola nei tempi supplementari fosse senza dubbio iniqua nel suo concetto.

