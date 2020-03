La Turchia non si ferma. E Boateng gioca il derby da titolare

Boateng titolare nel derby di Istanbul terminato in pareggio. La SuperLig turca non si ferma per il coronavirus

In Turchia il campionato non si ferma. Al contrario di altri paesi che hanno adottato provvedimenti restrittivi per l’emergenza coronavirus, la Turchia ha dato l’ok per il proseguimento della SuperLig. Proprio oggi si è giocato il derby di Istanbul tra il Galatasaray e il Besiktas, terminato 1 a 1.

Protagonista della partita è stato un ex rossonero, Kevin Prince Boateng. Il centrocampista gioca attualmente nei bianconeri in prestito dalla Fiorentina. Per lui, partito da titolare, 62 minuti di gioco prima di essere sostituito da Adem Ljajic