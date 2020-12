La sfortuna e la rosa ristretta frenano il Milan, a gennaio aspettiamo Elliott

La sfortuna sicuramente ha giocato un brutto scherzo questa sera a San Siro. Ma ora Elliott deve portare i rinforzi

Theo Hernandez salva il Milan con una splendida doppietta. Il francese nel finale ha acciuffato il Parma con un sinistro potente che non ha lasciato scampo al portiere gialloblu. I rossoneri hanno spesso dovuto combattere contro la sfortuna nel corso della partita: ben 4 legni colpiti dai ragazzi di Pioli, a cui va sommato un gol annullato per pochi centimetri.

La sfortuna sicuramente ha giocato un brutto scherzo questa sera a San Siro. Basti pensare che il Parma ha concluso verso la porta di Donnarumma soltanto in occasione delle due reti. D’altra parte va anche registrato un segnale d’allarme. Pioli sta facendo i miracoli con una squadra che è poco più che una Primavera.

Anche oggi c’era in campo Gabbia, poi sostituito da Kalulu. In avanti senza Ibrahimovic si deve ricorrere spesso ad Hauge e Leao che non possono mantenere una costanza di rendimento a questi livelli. Il povero Kessie è ormai costretto a giocare tutte le partite tra Europa League e campionato.

La società, che in estate non ha portato a Pioli un centrale di difesa e un vice Ibrahimovic, ora non può più nascondersi. Viceversa si rischia di rovinare un giocattolo che sta funzionando grazie al sacrificio di allenatore e giocatori.