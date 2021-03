La Sampdoria complica i piani del Milan, in caso di addio di Donnarumma

La Sampdoria complica i piani al club rossonero. Infatti, Emil Audero ha appena rinnovato con il club blucerchiato e…

Emil Audero è uno degli ultimi giocatori blindati dalla Sampdoria. Il giocatore ha appena rinnovato il contratto, il che mette il club di Massimo Ferrero in una posizione di maggior forza anche in vista del mercato estivo. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Il Milan, molto interessato all’estremo difensore blucerchiato, sarebbe stato dunque scoraggiato e per questo motivo potrebbe orientarsi verso altri profili, come Musso dell’Udinese, Cragno del Cagliari o Maignan del Lilla per il post Gianluigi Donnarumma, qualora quest’ultimo non rinnovasse.