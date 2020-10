La Russa: «Ottomila persone per anello rispetterebbero il distanziamento»

Ignazio La Russa, noto politico di fede nerazzurra, si è auspicato la riapertura degli stadi a capienza ridotta

«Se possono esserci mille tifosi e sono tutti in un settore, perché non possono stare altri mille da un'altra parte e così via?

Con le regole attuali, con ottomila persone suddivise per ogni anello si rispetterebbe il distanziamento. Otto lati dello stadio con mille persone per parte garantirebbero comunque le misure di sicurezza» ha dichiarato oggi La Russa nel corso di un’intervista per TMW.