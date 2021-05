La lotta per la salvezza deciderà anche la qualificazione in Champions

Si incrociano i destini delle squadre che lottano per non retrocedere e di quelle che puntano alla Champions

Si incrociano i destini delle squadre che lottano per non retrocedere e di quelle che puntano alla Champions. Ieri sera il Milan ha inguaiato il Benevento che ora naviga in cattive acque.

Oggi è anche la giornata di Napoli-Cagliari che potrebbe cambiare molte cose in classifica. I rossoneri poi affronteranno alla terz’ultima giornata il Torino e alla penultima proprio il Cagliari.