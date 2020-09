La città di Milano si candida per le finali Nations League

La città di Milano si candiderà per ospitare le finali di Nations League, in programma nel settembre e ottobre del prossimo anno

La città di Milano si candiderà per ospitare le finali di Nations League, in programma nel settembre e ottobre del prossimo anno. La Giunta Comunale ha già approvato la proposta e attraverso il sito ufficiale ha rilasciato una nota: «Un evento dal forte impatto mediatico ed economico per la città che nel 2016 ha già ospitato con successo la finale di Champions League». La consegna dei documenti e la presentazione ufficiale dovrebbe avvenire in collaborazione con la FIGC entro la scadenza del 16 settembre.