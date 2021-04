La Champions League diventa un nodo anche per i rinnovi

La qualificazione in Champions League sarà un fattore decisivo non solo per il calciomercato rossonero

La qualificazione in Champions League sarà un fattore decisivo non solo per il calciomercato rossonero, ma anche per quanto riguarda i rinnovi. Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma vorrebbero giocare nella massima competizione europea nella prossima stagione.

Se per lo svedese è un requisito non necessario per il rinnovo, diverso è il discorso per il portiere. Raiola in fatti potrebbe fare gioco forza puntando sul mancato raggiungimento degli obiettivi stagionali.